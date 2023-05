Brabantse Staten protesteren tegen ’onwetendheid’ over carnaval

De provinciale politici verzetten zich tegen de „onwetenheid van Randstedelingen” en constateren dat er te weinig kennis is van de Brabantse cultuur. Ze dringen erop aan dat de toets wordt verplaatst naar een andere periode of de mogelijkheid te geven die op een ander moment af te nemen.

Ministers uitnodigen

Het Brabantse college omarmde de motie. „Misschien kunnen we ministers uitnodigen om hier carnaval te komen vieren”, suggereerde gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA). „Alleen moeten we met deze minister misschien opletten dat hij dan een beetje een goede dag heeft”, zo verwees hij naar de verhalen over het opvliegende karakter van minister Dennis Wiersma.

Hubert Koevoets van Brabant Lokaal verbaasde zich er ook over dat de Brabantse scholen dan niet, zoals gebruikelijk, de voorjaarsvakantie tijdens het carnaval zouden kunnen plannen. „Dat is al sinds jaar en dag het geval, dat de scholen hier dan vrij zijn en de week erna die boven de rivieren.”

Het Gouvernement van Limburg behandelt later eenzelfde motie. De Limburgse carnavalsverenigingen hebben zich al fel uitgesproken tegen de geplande toets en de opmerking van het ministerie over het ’evenement’.