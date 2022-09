Advocaat: in stukken gezaagde man werd maandenlang gevolgd

Na ontdekking van het in stukken gezaagde lichaam van Manuel Alvarez (29) vond de politie een GPS-tracker onder diens auto. Ook de wagen van zijn vriendin was voorzien van zo’n volgsysteem. Doosjes van de trackers werden volgens de advocaat van Mustapha B. gevonden in de kelderbox van hoofdverdachte Abdi B. (26).

Diens advocaat liet weten „uitlatingen voor rekening van zijn collega” te laten. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde niet reageren op de uitlatingen van de advocaat, „omdat het onderzoek nog niet is afgerond.”

Het slachtoffer verdween op 28 juli 2021. Volgens Abdi B. lokte hij het slachtoffer vanwege een conflict met een smoesje naar een woning in Rotterdam. Abdi B. beweerde dat Alvarez hem aanviel en hij hem uit „zelfverdediging” doodstak. Met een zaag werd het lichaam in een opblaaszwembad in de huiskamer in stukken gesneden.

De hoofdverdachte zegt alleen te hebben gehandeld, maar het Openbaar Ministerie ziet vier medeverdachten: Ali Y. (24), Khalil Y. (21), Burhan A. (19) en Mustapha B. (27).

Nieuw bewijsmateriaal

Bij de zitting van woensdag, waar de rechtbank besloot dat alle verdachten blijven vastzitten, werd nieuw bewijsmateriaal gepresenteerd. Op bewakingsbeelden bij de kelderbox zouden Mustapha B. en Abdi B. de dag voor de verdwijning samen te zien zijn.

B. ontkende. „Het was aantoonbaar niet mijn cliënt, maar hij weet wel wie het waarschijnlijk wel is”, zei zijn advocaat.

Het OM zou in de beelden evenwel een nieuwe aanwijzing zien dat Mustapha B. samenwerkte met de hoofdverdachte. Daags na de steekpartij ging Mustapha B. ook mee om de koffers te kopen.

De raadsman van Mustapha B. sloot niet uit dat de man op de beelden de anonieme getuige was die het OM heeft. Die zei dat Abdi B. en Ali Y. bij de fatale steekpartij waren en nog een derde persoon.

De inhoudelijke rechtszaak werd in elk geval uitgesteld tot 23 januari, maar hoogstwaarschijnlijk nog maanden later.

„Dat uitstel is heel pijnlijk”, zei een woordvoerder van Alvarez’ moeder. „De 23e januari was voor haar een stip aan de horizon. Het sleept zich voort.”