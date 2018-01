Jochie (4) paft er op los

De kleuter is al verslaafd sinds zijn tweede. Om aan rookwaar te komen raapt hij peuken op van straat of steelt hij pakjes sigaretten uit winkels. Op internet zijn schokkende beelden opgedoken van het jochie, waarop te zien is hoe hij als volwassene aan een sigaret lurkt. De grootouders van het kind zouden de video hebben gemaakt. Zij lachen om het zorgelijke gedrag van hun kleinzoon. De beelden zouden zijn opgenomen in een kleine gemeenschap in de buurt van de Hunan provincie.

Het kind, wiens naam onbekend blijft, is niet de eerste die op zo’n jonge leeftijd begon met roken. In 2010 leerde de wereld Ardi Rizal kennen. Het Indonesische jongetje was destijds twee jaar oud en verslaafd. Hij rookte ongeveer veertig sigaretten per dag en de beelden van de kettingrokende peuter gingen de wereld over. Op zijn vijfde kickte hij af, maar ontwikkelde vervolgens een andere verslaving.