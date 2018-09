Onderzoek naar pil tegen zwakke plek in brein

1 / 3 1 / 3 Elk jaar treedt in Nederland bij 1200 tot 1500 patiënten een (hersen)bloeding op als gevolg van een openbarstend aneurysma. Ⓒ Foto Nederlandse Hersenbank

Utrecht - Aspirine en bloeddrukverlaging worden binnenkort ingezet in een groot Nederlands-Duits onderzoek naar een nieuwe preventieve behandeling van hersen-aneurysma’s. Deze zwakke plekken in de bloedvaten van het brein kosten elk jaar, wanneer ze barsten of openscheuren, honderden mensen het leven.