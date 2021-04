Bom gevonden bij huis van Noord-Ierse agent

De spanningen in het Britse landsdeel zijn de afgelopen tijd opgelopen. Zowel Ierse nationalisten als pro-Britse loyalisten zijn betrokken bij de ergste onrust van de afgelopen jaren. Bij de loyalisten heerst onvrede over de gevolgen van de brexit voor dit deel van het Verenigd Koninkrijk. Zij voelen zich meer dan ooit geïsoleerd door nieuwe controles tussen Noord-Ierland en de rest van het land.

Doelwit van „terroritsten”

De Noord-Ierse premier Arlene Foster van de pro-Britse unionisten twitterde dat de politievrouw doelwit was van „terroristen.” Het onderzoek richt zich mogelijk op afsplitsingen van het Ierse Republikeinse Leger (IRA).

Eerder deze maand was het dagenlang onrustig in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Relschoppers zochten in meerdere wijken de confrontatie op met de politie. Bij de rellen raakten 88 agenten gewond.

In de vorige eeuw woedde een bloedige strijd in en over Noord-Ierland, ook wel bekend als The Troubles, waarbij 3500 doden vielen. De katholieke republikeinen wilden dat het gebied weer bij Ierland zou gaan horen, de pro-Britse en protestantse unionisten vonden dat Noord-Ierland in het Verenigd Koninkrijk moest blijven. Met het Goede Vrijdag-akkoord in 1998 werd een breekbare vrede gesloten.