'Bin Laden van India' aangehouden

Abdul Subhan Qureshi (m) wordt opgepakt. Ⓒ EPA

NEW DELHI - Een man die wordt beschuldigd van een reeks aanslagen in India, waardoor 56 mensen om het leven kwamen, is maandag in New Delhi aangehouden. Abdul Subhan Qureshi, die bekendstaat als de 'Bin Laden van India', werd opgepakt na een kort vuurgevecht met de politie. Hij gold als de meest gezochte terrorist van het land.