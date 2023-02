Niet meer ’dik’ en ’lelijk’: boeken Roald Dahl herschreven door uitgever

Woorden zoals ’dik’ en ’lelijk’ zullen niet meer voorkomen in de boeken van Dahl. Uitgeverij Puffin houdt flink huis in de boeken van de populaire kinderboekenschrijver, dat is volgens hen nodig om ervoor te zorgen dat van de boeken „ook vandaag nog steeds kan worden genoten.” Caspar Slok, in het Engels Augustus Gloop, uit Sjakie en de Chocoladefabriek zal in de Britse boeken niet langer ’gigantisch’ genoemd worden. En in De Griezels zal mevrouw Griezel niet meer omschreven worden als „lelijk en beestachtig.” Ze zal voortaan enkel nog ’beestachtig’ zijn.

In de boeken werden honderden aanpassingen gedaan. Ook werden toevoegingen gedaan die niet door Dahl zelf geschreven werden. Bijvoorbeeld in De Heksen werd er een zin toegevoegd in de passage waarin vermeld wordt dat de heksen kaal zijn onder hun pruiken. „Er zijn genoeg andere redenen waarom vrouwen pruiken kunnen dragen en daar is zeker niets mis mee”, zal er nu ook te lezen zijn.

Oempa Loempa’s

Het woord ’female’ wordt ook niet meer gebruikt in de Engelstalige boeken. Agatha Bulstronk werd in Mathilda oorspronkelijk omschreven als ’most formidable female’, maar dat is nu ’most formidable woman’ geworden. In andere boeken werden meer gender-neutrale termen ingevoerd. De Oempa Loempa’s uit Sjakie en de Chocoladefabriek zijn niet langer ’kleine mannen’, maar wel ’kleine personen’.

In de nieuwe edities van de boeken van Roald Dahl zal de volgende mededeling te lezen zijn: „De prachtige woorden van Roald Dahl kunnen je meevoeren naar verschillende werelden en je kennis laten maken met de meest fantastische personages. Dit boek is vele jaren geleden geschreven, en daarom herzien we regelmatig het taalgebruik om ervoor te zorgen dat iedereen er ook vandaag nog van kan genieten.