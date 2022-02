Dode na vechtpartij in Den Helder, verdachte aangehouden

De politie kwam rond 4.00 uur af op een melding van een vechtpartij. Twee personen zouden slaags met elkaar zijn geraakt. Eenmaal ter plaatse trof de politie een persoon zwaargewond op straat aan.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en hebben zich ontfermd over het slachtoffer. Een traumahelikopter was even verderop op het sportveld geland. Ondanks de inzet is de persoon overleden aan zijn verwondingen.

Een verdachte is aangehouden voor betrokkenheid bij het geweldsincident. Het politieonderzoek naar de aanleiding is in volle gang.