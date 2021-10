Amerikaanse miljonair Robert Durst vervolgd voor moord op vrouw in 1982

Het Openbare Ministerie in de staat New York had de aanklacht al enige tijd in voorbereiding. Recent is begonnen met horen van getuigen, aldus persbureau Associated Press. Het OM wil verder geen toelichting geven en bevestigt alleen dat Durst is aangeklaagd wegens moord.

Bekijk ook: Amerikaanse miljonair Durst schuldig aan moord op vriendin

Vorige maand werd de miljonair in Californië door een jury schuldig verklaard aan de moord op een vriendin in 2000. Deze maand kreeg hij levenslang van de rechter. Durst doodde Susan Berman, omdat ze een getuigenis wilde afleggen over de verdwijning van zijn vrouw Kathie. Berman zou hem hebben geholpen met het in de doofpot stoppen van de moord.

Durst wordt al veel langer verdacht van de moord op zijn echtgenote, maar er is nog niet eerder een rechtszaak tegen hem begonnen.