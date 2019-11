Tbs-criticus verbijsterd: ’Niet meer welkom op congres’

Peter van Panhuis gaf in De Telegraaf forse kritiek op het huidige tbs-systeem. De psychiater werd hierop gebeld dat hij niet meer welkom was op het congres. „Ben met stomheid geslagen”. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Amsterdam - Tot zijn volslagen verbijstering heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid een optreden van psychiater Peter van Panhuis op een tbs-congres in Utrecht afgeblazen. De reden: hij liet zich in De Telegraaf vandaag kritisch uit over het tbs-systeem.