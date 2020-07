’New York bezuinigt 1 miljard dollar op politie’

De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio heeft gezegd dat het budget van de New Yorkse politie van ongeveer 6 miljard dollar is verlaagd naar ongeveer 5 miljard dollar. Als gevolg van de bezuiniging gaan onder meer plannen om 1160 nieuwe agenten aan te nemen niet door. Ook moet de politie minder geld kwijt zijn aan overuren en worden werknemers met administratieve taken anders ingezet. De New Yorkse politie bestaat uit ongeveer 36.000 agenten.

Sommige gemeenteraadsleden spreken echter van een boekhoudtruc. Zo zou 400 miljoen aan besparingen alsnog naar de politie gaan, maar dan via het onderwijsdepartement doordat de kosten voor het beveiligen van scholen naar dat departement worden verplaatst. „De begroting waar vanavond over wordt gestemd, bezuinigt GEEN 1 miljard dollar op de politie”, zei gemeenteraadslid Brad Lancer dinsdag op Twitter.

De Black Lives Matter-beweging pleitte er de afgelopen maand herhaaldelijk voor om geld bij de politie weg te halen en dat te steken in huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg voor achterstandsgebieden. Demonstranten die vorige week voor het New Yorkse stadhuis kampeerden, eisten dat geld van Amerika’s grootste politiemacht wordt overgeheveld naar het aanpakken van rassenongelijkheid.

De jaarbegroting van New York wordt van 93 miljard dollar teruggebracht naar 88 miljard dollar vanwege de coronacrisis. Burgemeester De Blasio schatte onlangs dat de pandemie, waaraan zo’n 22.000 New Yorkers zijn gestorven, de stad zo’n 9 miljard heeft gekost.

President Donald Trump zegt op Twitter dat hij niet blij is met de bezuiniging op de New Yorkse politie. Hij maakt zich er bovendien boos over dat De Blasio toestemming geeft om de woorden Black Lives Matter in grote gele letters te laten aanbrengen op de chique winkelstraat Fifth Avenue, praktisch op de stoep van Trump Tower in Manhattan.