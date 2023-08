Eigenaar gloednieuwe sneakerzaak tast in het duister over aanslag op zijn winkel

’Ik ben niet bang en we gaan gewoon door met onze winkel’

VLAARDINGEN - De eigenaar van de hagelnieuwe sneakershop aan de Hoogstraat in Vlaardingen tast volledig in het duister waarom criminelen het op zijn zaak hebben gemunt. Afgelopen nacht werd zijn winkeldeur opgeblazen. De zaak in streetwear zou dinsdag open gaan.