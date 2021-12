Washington geeft geheime documenten moord John F. Kennedy vrij

Nog steeds worden ruim 10.000 stukken gedeeltelijk of volledig achtergehouden. Daardoor wordt geen einde verwacht aan het bittere debat tussen de nationale overheid en onderzoekers die beweren dat CIA, FBI en andere nationale veiligheidsdiensten voortdurend de vrijgave dwarsbomen. Het parlement besloot al in 1992 dat uiteindelijk alles openbaar zou moeten worden.

Het Witte Huis ziet de moord op de 46-jarige president als een „diepe nationale tragedie” die de gemoederen nog altijd bezighoudt. Sinds de jaren negentig werden al meer dan 250.000 documenten vrijgegeven. Ook volgend jaar moet dat gebeuren. Toenmalig president Donald Trump gaf er in 2018 2800 vrij, maar op aandringen van de veiligheidsdiensten bleef een deel geheim, naar verluidt tegen Trumps zin. Een deel van die stukken is nu alsnog openbaar gemaakt.

Deskundigen verwachten geen spraakmakende onthullingen en bewijzen in de vrijgegeven documenten. Mogelijk bieden ze wel meer inzicht in het optreden van de regering bijna zestig jaar geleden.

Vertrouwen in politiek

Een vrijgave van de overige nog geheime documenten kan bijdragen aan herstel van vertrouwen in het functioneren van de overheid, is de hoop van bijvoorbeeld parlementariërs. Nog steeds is er bij veel Amerikanen twijfel over de officiële conclusie van de Warren-onderzoekscommissie dat Kennedy werd vermoord door slechts één man, Lee Harvey Oswald, die ook nog alleen zou hebben gehandeld.

Omdat het zo lang heeft geduurd voordat deze gegevens openbaar zijn gemaakt, „zal niemand geloven dat het dat is, wat er ook uitkomt”, aldus een betrokken functionaris.