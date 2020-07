Gewonde bij ongeval op A4, deel Beneluxtunnel afgesloten

Een auto kwam klem te zitten tussen de vangrail en een vrachtwagen bij de Beneluxtunnel richting Rotterdam. Ⓒ AS Media

ROTTERDAM - Op de A4 ter hoogte van de Beneluxtunnel richting Rotterdam is dinsdagavond een automobilist gewond geraakt toen hij in aanrijding kwam met een vrachtwagen. De man is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De linkertunnelbuis is afgesloten voor onderzoek.