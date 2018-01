Burgemeester Venetië pakt dure restaurants aan

Drie vrouwen die tot het gezelschap behoorden, maar naar een ander restaurantje gingen, aten daar voor een ’Venetiaans prikkie’. Voor drie vismaaltijden hoefden ze slechts 350 euro af te rekenen.

Brugnaro noemde het volgens de BBC een schande en heeft beloofd de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Hij is niet de enige Venetiaan die zich over de te hoge prijzen boos maakt. De belangengroep Gruppo 25 aprile heeft zich het lot van de Japanse studenten ook aangetrokken.

De actiegroep van circa 1800 ’rasechte’ Venetianen verzet zich tegen het massale toerisme en de woekerprijzen in het centrum van de stad, omdat inwoners daar ook het slachtoffer van zijn. De hoge kosten van het levensonderhoud in het oude Venetië hebben volgens deze actiegroep in de afgelopen zestig jaar al zeker 100.000 oorspronkelijke Venetianen uit het centrum van de stad verdreven.