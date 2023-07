Niet iedereen op de Krim is fan van Poetin: ’Honderden staan klaar om wapens op te pakken’

Honderden strijders staan klaar om de wapens op te pakken tegen de Russische bezetting, zegt een van hun leiders tegen een correspondent van de Britse krant The Guardian. Ze noemen zich ’Atesh’, wat ’vuur’ betekent in de taal van de Krimtataren. Dat is een Turkse etnische groep die ongeveer een achtste van de bevolking op de Krim uitmaken.

Maar Atesh bestaat niet alleen uit Krimtataren, ook Oekraïners en zelfs Russische soldaten doen mee aan de guerrillastrijd. Atesh is in september opgericht en heeft naar eigen zeggen al vierduizend Russische soldaten opgeleid via een cursus om hun eigen oorlogstuig te saboteren.

Krim-brug

Het is niet duidelijk in hoeverre Atesh een rol speelde bij de sabotage deze week van de brug die het Oekraïense schiereiland verbindt met het Russische vasteland. Maar het is wel verantwoordelijk voor andere aanslagen op Russische posities, en het speelt geregeld informatie door aan Oekraïne.

„Zodra het Oekraïense leger arriveert, en wij toegang krijgen tot wapens, zullen duizend jongemannen de strijd beginnen”, zegt Tatarenleider Mustafa Dzemilev aan The Guardian. Maar daar ziet het voorlopig niet naar uit, want het tegenoffensief op de Krim van het Oekraïense leger is nog ver weg, zo is de verwachting.