Advocate liep trauma op doordat ze werd bedreigd door Dylan T.: ’Ze heeft al een jaar niet rustig kunnen slapen’

Chevelle C. en Dylan T. in de rechtbank. Ⓒ Illustratie: Petra Urban

ALKMAAR - De 21-jarige Dylan T. heeft dinsdagochtend voor de rechtbank in Alkmaar bekend dat hij in oktober vorig jaar dreigbrieven heeft gestuurd aan advocate José Engels uit Heerhugowaard: „Ik denk dat ik uit was op wraak”, verklaarde T. op vragen van de rechters over zijn motief. Hij ontkent dat hij iets te maken een ontploffing bij het advocatenkantoor van Engels. Wél gaf hij toe dat hij geprobeerd heeft te regelen dat er een handgranaat bij het kantoor zou worden neergelegd: „Ik kan geen antwoord geven op vragen over wie de explosie heeft veroorzaakt.”