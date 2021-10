Dylan T. stuurde seksueel getinte dreigbrieven aan advocaat maar ontkent aanslag

T. zat in die periode vast na een veroordeling in een strafzaak waarin Engels zijn advocate was. Naast T. moet ook de 20-jarige Chevelle C. (20) zich voor de rechtbank verantwoorden voor zijn aandeel in de bedreigingen, poging tot afpersing en de aanslag op het advocatenkantoor van Engels. Bij de gevel van het kantoor aan de Deimoslaan is op 13 oktober vorig jaar een explosief tot ontploffing gebracht. Er zijn dreigbrieven naar het kantoor gestuurd met als doel het advocatenkantoor voor 9000 euro af te persen. T. en C. ontkennen iets met de explosie te maken hebben. Kort na de aanslag is het kantoor verhuisd.

’Seksueel getinte dreigbrieven’

Dylan T. vertelde voor de rechter vandaag dat hij kwaad was op Engels die hem in een eerdere strafzaak had verdedigd. Hij nam haar kwalijk dat was veroordeeld tot een onvoorwaardelijk celstraf. Vanuit de gevangenis verstuurde T. aan Engels seksueel getinte dreigbrieven en probeerde te organiseren dat er een granaat bij haar kantoor neergelegd zou worden.

T. ging er tijdens begeleid verlof op 2 oktober vandoor, toen hij vier dagen later werd aangehouden had een pistool bij zich had: ,,Ik voelde met bedreigd en ben weggelopen om tot rust te komen, ik had geen andere optie.’’ Een week nadat hij terug is in de gevangenis gaat een explosief af bij het kantoor van zijn voormalige advocate. Volgens de rechtbank is uit het onderzoek gebleken dat T. uit de gevangenis allerlei mensen heeft benaderd, onder wie medeverdachte C., om Engels wat aan te doen. Voor de strafzaak tegen de verdachten van de aanslag en poging tot afpersing heeft de rechtbank in Alkmaar de hele dag uitgetrokken.