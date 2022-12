’Een zonnestorm en biowapens’: dit voorspelde waarzegster Baba Vanga voor 2023

Ze voorspelde de breuk van de Sovjet-Unie, de aanval op de WTC-torens, de gigantische tsunami van 2004 en dat de 44e president van de Verenigde Staten een zwarte man zou worden.

Hoewel ze al meer dan 25 jaar overleden is - een dood die ze uiteraard zelf voorspelde -, heeft ze nog steeds voor elk jaar voorspellingen klaarliggen. En die schetsen niet altijd een heel rooskleurig beeld. Voor 2023 ziet ze het extra somber in.

Zonnestorm en biowapens

De meest onrustwekkende voorspelling van Baba Vanga voor volgend jaar is een zonnestorm van ongekende grootte. Voorbeelden uit het verleden leren ons dat een zonnestorm wel eens voor dramatische gevolgen kan zorgen in onze moderne maatschappij. De storm zou een geo-elektrische schok op het aardoppervlak teweegbrengen wat voor gigantische problemen kan zorgen. Sommige deskundigen zijn zelfs van mening dat het zou kunnen leiden tot black-outs die jaren aanhouden.

Haar tweede voorspelling is niet veel beter: ’een groot land’ zou in het komende jaar biologische wapens gaan testen. Baba Vanga bleef hier wel redelijk vaag en cryptisch over, dus het is niet helemaal duidelijk in welke mate die biologische wapens voor schade zullen zorgen. Worden ze op kleine schaal getest of worden ze ook daadwerkelijk ingezet voor een oorlog? In de huidige geopolitieke context is het geen voorspelling om zomaar van tafel te vegen als zijnde onrealistisch.

Tot slot dacht Baba Vanga dat in 2023 de baan van de aarde zal veranderen. De aarde draait rond de zon in een ovaalvorm in een periode van 365 dagen. Dat traject kan in principe lichtjes veranderen, maar het duurt duizenden jaren voordat een zichtbaar verschil merkbaar wordt. Als er, zoals Baba Vanga lijkt te voorspellen, toch een plotse grote shift zou plaatsvinden in het traject, kan dat rampzalige gevolgen hebben. De temperatuur kan plots enorm stijgen en de natuur kan helemaal verstoord raken. Geen leuk vooruitzicht dus.

Niet altijd juist

Hoewel de voorspellingen weinig goeds beloven hoeven we ons niet direct grote zorgen te maken. Vanga voorspelde namelijk voor 2022 een nieuw virus dat zou worden losgelaten op de mensheid, maar daar bleek ze toch een aantal jaar te laat mee. Ook dacht ze dat grote delen van Azië en Australië getroffen zouden worden door enorme overstromingen en dat India te maken ging krijgen met een grote sprinkhanenplaag. Sydney kende enkele zware overstromingen afgelopen jaar, maar verder zijn haar voorspellingen toch niet helemaal uitgekomen.