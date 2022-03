Voorbijganger treft slachtoffer aan Politie: man (38) met geweld gedood in Limburgs bos

KERKRADE - Een dode man die woensdagochtend in het Hambos in Kerkrade is aangetroffen, blijkt door geweld om het leven te zijn gekomen. Het slachtoffer is een 38-jarige man uit Kerkrade. Dat meldt de Limburgse politie. Van een verdachte is nog geen sprake.