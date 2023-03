Media: premier Israël stopt omstreden hervormingen

De geplande hervormingen zorgen al maanden voor grote demonstraties. Tegenstanders waarschuwen dat de regering haar macht wil vergroten ten koste van de onafhankelijke rechterlijke macht.

Omdat het nieuws nog niet officieel door Netanyahu is bevestigd, lijkt een parlementaire commissie gewoon door te gaan met het proces om de wetten aan te nemen. De zogenoemde Grondwetscommissie heeft de plannen goedgekeurd, zodat later op maandag een stemming plaats kan vinden in het parlement. Een oppositielid moest volgens nieuwssite The Times of Israel de zaal verlaten omdat hij schande sprak van het doorduwen van de wetten. Maar ook een lid van de Likudpartij zou zijn weggelopen uit de vergadering: „Wat heeft het voor zin?”

Eerder maandag had de Israëlische president Herzog de regering opgeroepen meteen te stoppen met de omstreden hervormingen. Hij zei dat de veranderingen de eenheid van het Israëlische volk en daarmee de hele samenleving bedreigen.

’Diepe angst’

Herzog richtte zich tot Netanyahu en alle coalitieleiders. „Mensen worden gegrepen door diepe angst.” De president reageerde op het ontslag van de minister van Defensie die openlijk kritiek had geuit op de plannen en de regering had opgeroepen met haar critici te gaan praten.

Zondagavond waren in Tel Aviv tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het ontslag van de defensieminister. Het kwam tot botsingen met de politie.