Onderwijsvakbond AOb overlegt over staking

De beslissing om niet te gaan staken leidde op social media tot veel onvrede onder de leerkrachten. Het dagelijks bestuur van de grootste onderwijsvakbond kwam daarom zaterdag bij elkaar, en besloot volgens een woordvoerster van de bond een extra vergadering van het hoofdbestuur voor zondag in te lassen.

„Voorzitter Liesbeth Verheggen van het dagelijks bestuur zal verantwoording over het besluit van het afblazen van de staking afleggen”, aldus een woordvoerster.

De onderwijsbond Leraren in Actie liet eerder op zaterdag weten toch te willen staken. Voorzitter Peter Althuizen vindt de 460 miljoen euro extra die het kabinet vrijmaakt voor het onderwijs volstrekt onvoldoende. Zijn bond, die 1240 leden heeft, was vrijdag niet aanwezig bij het overleg met de bonden, werkgevers en de minister, waarbij een akkoord over extra geld werd gesloten.

Bekijk ook: Leraren in Actie wil woensdag toch staken

Verheggen liet zaterdagochtend al weten de frustraties te begrijpen. Maar de stakingskas blijft volgens haar dicht. „Daar word ik geen cent beter van. Wij hebben een stakingskas die we inzetten als we resultaat behalen. We kwamen van 0 euro en hebben nu 460 miljoen. Er valt nu niets meer te winnen als we de stakingskas openzetten. Maar ik snap de frustratie, de actiebereidheid was hoog. Die actiebereidheid, de druk die leraren zelf hebben uitgeoefend, hebben effect gehad.”