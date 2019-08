Is het toeval dat twee topsporters met drugs zijn gepakt?

De twee jonge Nederlanders zijn voorgeleid nadat ze op het Sziget-festival in Hongarije drugs gedeald zouden hebben. Ⓒ Magyar televizio

Hoe kan het dat in drie weken tijd twee topsporters met grote hoeveelheden drugs zijn gepakt? Is het puur toeval, of is er meer aan de hand? Bewegingswetenschapper Herman IJzerman van het Kenniscentrum Sport ziet een duidelijk patroon. „Topsporters vertonen vaak excessief gedrag.”