7 jaar cel voor doodslaan vriend met hamer

Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Een 28-jarige vrouw uit Helmond is veroordeeld tot zeven jaar cel voor het doodslaan van haar vriend met een steigerbouwhamer. De rechtbank in Den Bosch houdt er bij de veroordeling rekening mee dat de vrouw lange tijd geestelijk en fysiek werd mishandeld door haar vriend, maar oordeelt dat op het moment van doodslag van noodweer of psychische overmacht geen sprake was.