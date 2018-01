Fleur (43) verliest de vrouw met wie ze in 24 landen wilde trouwen

Boom is maandag overleden aan de gevolgen van kanker. Fleur heeft de dood van haar grote liefde maandag bekendgemaakt via Facebook. „Julian P. Boom - 18.11.1977 - 22.01.2018”, schrijft ze bij een foto van haar en haar overleden vrouw.

Fleur en Julian trouwden vijf jaar geleden in België. Daarna besloten ze dat niet nog één keer, maar 24 keer over te doen. En wel in elk land waar het homohuwelijk is toegestaan. Met dit ’kunstproject’ wilden de vrouwen aandacht genereren voor het feit dat er in zo’n 170 landen nog geen huwelijksgelijkheid is.

De droom van het stel spatte half december uiteen toen Fleur in een aangrijpende post op Facebook schreef dat de liefde van haar leven dood zou gaan.

Bekijk ook: Vreselijk nieuws voor stel dat 24 keer wilde trouwen

Het lukte het stel nog vier keer te trouwen. In New York, Amsterdam, Antwerpen en Parijs gaven Fleur en Julian elkaar het jawoord. In Frankrijk kregen Fleur en Julian het afschuwelijke nieuws te horen „Een week geleden belden we de dokter in Frankrijk, omdat Julian niets binnenhield en was flauwgevallen”, zo besluit Fleur op Facebook te delen. „Uit verschillende scans bleek dat Julian meerdere tumoren in haar hoofd en rond haar hart heeft. Julian heeft nog drie maanden, waarin ze haar geheugen en haar spraak geleidelijk aan zal verliezen, tot ze uiteindelijk in een coma raakt.”

Volgens de doktoren groeien de tumoren al ruim tien jaar. In 2016 kreeg en overwon Julian borstkanker. Er werden toen geen hersenscans gemaakt. „Gelukkig maar, want daardoor konden we de afgelopen 18 maanden nog een geweldig leven hebben (en vier keer trouwen), zonder te weten welk doemscenario ons nog te wachten stond”, liet Fleur vorige maand weten.