Heb je een koude neus? Dan werk je misschien wel te hard

In een nieuw Brits onderzoek werden veertien vrijwilligers onderzocht die allerlei taken moesten uitvoeren. Tijdens die opdrachten werd hun gezichtstemperatuur op verschillende plekken in de gaten gehouden door warmtecamera’s.

Meer bloed naar hersenen

Degenen die overweldigd waren door alle taken, hadden een veel koudere neus dan anderen die de opdrachten makkelijker konden uitvoeren. Het verschil in temperatuur was maar liefst 1 graad. Volgens de wetenschappers komt dat doordat er meer bloed naar de hersenen toe moet als er extra hard wordt nagedacht. In een gezicht komt het bloed daardoor minder snel in de zogenaamde uitsteeksels als de oren en de neus, omdat het meer energie kost om het bloed daarna toe te pompen.

Warmtecamera’s in cockpit

Een van de onderzoekers, dr. Alastair Ritchie die verbonden is aan de Universiteit van Nottingham, zegt dat de conclusie van belang kan zijn bij beroepen waarin mensen vaker onder druk staan. Zo wordt er nagedacht over een proef met warmtecamera’s in de cockpit. Wetenschappers kunnen op die manier ongemerkt testen of een piloot misschien overwerkt is.