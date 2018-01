Nederland blijft vechten voor onze vissers

Dat heeft minister Schouten (Landbouw) laten weten na een gesprek met de visserijsector. “We zullen alle wegen bewandelen die er zijn”, aldus de bewindsvrouw.

Vorige week stemde het Europese Parlement in met een verbod op de moderne Nederlandse vismethode. Met name Frankrijk verzet zich fel tegen pulsvisserij. De Franse vissers beschikken niet over de techniek.

Schouten heeft afgelopen weekend met de Franse minister van Visserij gesproken. Binnenkort heeft ze opnieuw een afspraak.