Erdogan haalt in aardbevingsgebieden meer stemmen dan rivaal

Bij de aardbevingen stierven meer dan 50.000 mensen en stortten talloze gebouwen in. Dat leidde behalve tot veel verdriet ook tot woede. Mensen waren boos over de slechte staat van de gebouwen en over het matige toezicht op bouwvergunningen. Maar ook in de nasleep van de bevingen ging veel mis. Het duurde volgens velen te lang voordat de noodhulp op gang kwam. Verwacht werd dat die boosheid ook een rol zou spelen bij de keuze van de Turken in het stemhokje.

Toch hebben de meeste mensen in de aardbevingsgebieden gekozen voor een nieuwe termijn voor Erdogan. Alleen in Adana, Diyarbakir en Hatay kreeg Kilicdaroglu meer stemmen. In de rest van de regio’s stemde in ieder geval 59 procent op de zittende president, in Kahramanmaras zelfs 72 procent.

Niet stemgerechtigd

Miljoenen Turken raakten ontheemd door de aardbevingen en velen trokken naar een ander gebied dan waar ze ingeschreven staan. Als mensen in een ander gebied willen stemmen moeten ze zich daar laten registreren, maar volgens waarnemers heeft lang niet iedereen dat gedaan. Honderdduizenden zouden dus hun stem niet hebben kunnen uitbrengen.

Landelijk behaalde Erdogan 49,5 procent van de stemmen, niet genoeg voor een overwinning in de eerste ronde. Over twee weken neemt hij het nogmaals op tegen Kilicdaroglu, die bleef steken op 44,9 procent.