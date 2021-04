’Hij zal wel dronken zijn geweest... Zulke reacties doen zóveel pijn’

Premium Binnenland

Voorbijganger Fred (70) verricht heldendaad en stopt vrachtauto die op huis af dendert

Toen Fred Willems (70) uit Voerendaal zondagmorgen zag dat een vrachtwagenchauffeur onwel was geworden en de truck stuurloos rondreed, aarzelde hij geen moment. Hij klom de cabine in en wist de vrachtwagen tot stilstand te brengen in een tuin aan de Hogeweg in Voerendaal, en voorkwam dat deze een hu...