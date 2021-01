Schietpartij bij woning in Zwaag, man aangehouden

Een van de betrokken personen is lid van een motorclub. Of dit te maken heeft met het conflict is nog niet duidelijk. De politie laat weten dat er sprake is van een conflict tussen twee personen. Over de achtergrond van de personen en het conflict kan de politie nog niets zeggen.

Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. De politie werd rond 7.00 uur gebeld door een buurtbewoner voor een incident in een woning

Er woedt in Noord-Holland al langere tijd een conflict onder hardliners van motorclub Satudarah. Of dit schietincident daar verband mee houdt is nog onduidelijk.

