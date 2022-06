Brandweer redt gedumpt katje uit vuilcontainer in Rijnsburg

RIJNSBURG - Een jonge kat is zaterdagavond even na 23.15 uur gered uit een vuilcontainer in Rijnsburg. Het gemiauw van het beestje werd opgemerkt door een buurtbewoonster die afval in de ondergrondse container wilde gooien. Zij schakelde meteen de brandweer in om het diertje te redden.