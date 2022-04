Amerikaanse diversiteitspolitie blundert: ’zwart geschminkte dj’ blijkt echt zwart te zijn

Een lagere school bij de Amerikaanse stad Phoenix had voor een benefietfeest een lokale artiest ingehuurd: dj Kim Koko Hunter. Het discofeest leverde ruim 300.000 dollar op voor de scholengemeenschap. En het was een gezellige boel, blijkt uit de kiekjes die op sociale media werden gedeeld. Maar al snel ontstond de nodige ophef. Meerdere mensen, onder wie twee onderwijsmedewerkers op gebied van diversiteit, klaagden over de ’make up’ van de 56-jarige dj, meldt de Arizona Daily Independent.

De dj in kwestie plaatste ook een foto op Instagram. Ⓒ kimkokohunter/Instagram

Een van de mensen die de mist inging met de valse beschuldiging bood, nadat ze erop gewezen werd dat Hunter zwart is, ruimhartig excuus aan. Maar Stuart Rhoden, een leraar uit Arizona, wreef alleen maar dieper in de vlek door in een nieuw bericht te suggereren dat de dj in kwestie wel degelijk schmink op had gedaan om donkerder te lijken. „Of ik vergis me volledig en het is de verlichting van de patio”, schreef hij nog. Hij wilde op vragen van journalisten niet reageren. Rechtse media als de New York Post smullen van het ’woke’ geblunder.

„Was ik niet zwart genoeg? Hoe zwart moet ik zijn om mensen te laten weten dat ik een echte zwarte ben”, reageerde Hunter in een live-video op Facebook.