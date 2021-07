LIVE | Flinke terugval in testafspraken na persconferentie

19.37 - Flinke terugval in testafspraken na persconferentie

Veel mensen hebben zaterdag hun testafspraak bij Testen voor Toegang afgezegd na de persconferentie van vrijdagavond. De testorganisatie hield rekening met 50.000 geplande testafspraken, maar er zijn uiteindelijk maar 16.000 testen uitgevoerd, meldt een woordvoerder. Op vrijdag werden er nog ruim 102.000 testen gedaan.

Door de nieuwe maatregelen zijn er ineens een stuk minder toegangsbewijzen nodig. Zo maakten demissionair zorgminister Hugo de Jonge en demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond tijdens een persconferentie bekend dat meerdaagse evenementen voorlopig niet meer gehouden mogen worden. Een evenement mag tot en met 13 augustus maximaal 24 uur duren. Het is een van de maatregelen van het kabinet om het groeiend aantal besmettingen met het coronavirus te stoppen.

Voor de horeca wordt het coronatoegangsbewijs, waarmee een uitzondering op de 1,5-meterregel mogelijk was, niet meer gebruikt tot en met 13 augustus. Discotheken en nachtclubs gaan helemaal dicht. Evenementen, culturele locaties en sportwedstrijden zijn wel toegankelijk, maar iedereen moet een vaste zitplaats hebben en op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) mag op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. De beschikbare ruimte is beperkt: maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt. Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is vanaf komende dinsdag 24 uur geldig in plaats van 40 uur.

Voldoende vaccins geleverd voor inenten 70 procent EU-bevolking

Ⓒ Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

De EU-landen hebben genoeg coronavaccins geleverd gekregen om 70 procent van hun volwassen bevolking volledig in te enten. Daarmee heeft de Europese Unie haar woord gehouden, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Zo’n 500 miljoen doses zijn tegen zondag verdeeld over de 27 lidstaten, is het „goede nieuws” van de Duitse politica. De vaccinatiecampagne is sinds begin dit jaar enorm versneld, waarmee de gezamenlijke aanpak en inkoop volgens haar een succes zijn.

De unie telt naar schatting 366 miljoen volwassenen. Er zijn 330 miljoen BioNTech/Pfizer-doses gedistribueerd, 100 miljoen van AstraZeneca, 50 miljoen van Moderna en 20 miljoen van het Janssen-vaccin. Lang niet alle geleverde vaccins zijn echter al gebruikt.

Von der Leyen merkt op dat Covid-19 nog niet is verslagen, zoals de stijgende besmettingscijfers aantonen. Er komen meer leveringen aan, die ook tegen nieuwe virusvarianten moeten werken. Zij spoort de lidstaten aan er alles aan te doen het vaccinatietempo op te schroeven. „Alleen dan zullen we veilig zijn.”

14.30 - Tweede Kamer terug van reces voor coronadebat

De Tweede Kamer komt woensdag terug van reces voor een debat over het coronavirus. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat er zo snel weer over het virus gesproken zou worden, maar nu komt het parlement naar aanleiding van een nieuwe coronabrief van demissionair zorgminister Hugo de Jonge toch weer bijeen. Dat heeft de dagelijkse leiding van de Kamer zaterdagmiddag bevestigd.

Het debat staat op de agenda voor woensdagmiddag 13.00 uur. Dan zal gesproken worden over de snelle toename van de coronabesmettingen van de afgelopen week en de manier waarop het huidige coronabeleid is vormgegeven. Dat gebeurt niet in het bekende Tweede Kamergebouw, maar in de Ridderzaal.

De vergaderzaal van het parlement is sinds donderdag gesloten omdat de Kamer vanwege een renovatie naar een tijdelijke locatie moet. De eerste zetels werden vrijdag al tijdens een korte persbijeenkomst met Kamervoorzitter Vera Bergkamp weggehaald en ingepakt. De nieuwe, tijdelijke vergaderzaal opent pas na het reces.

12.30 - OMT twijfelt aan voldoende werking Janssen na twee weken

Het Outbreak Management Team twijfelt eraan of het Janssen-vaccin, waarvoor één prik voldoende is, na veertien dagen voldoende bescherming biedt tegen de zogeheten deltavariant die flink is opgerukt in Nederland. Vooral jongeren melden zich voor deze vaccinatie, omdat ze dan sneller naar een evenement kunnen of uit kunnen gaan.

Sinds de versoepeling eind juni mochten mensen meteen na het prikken naar binnen, terwijl bekend was dat een vaccin niet meteen werkt. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge vond de voordelen opwegen tegen de nadelen, maar nadat er enkele corona-uitbraken waren, wijzigde hij dat beleid onlangs. Jongeren moeten toch eerst weer twee weken wachten na een prik voordat ze kunnen uitgaan. Een andere mogelijkheid voor toegang was een recente test. De regels zijn sinds zaterdag overigens aangescherpt voor de horeca en evenementen.

In het laatste advies deze week plaatst het OMT de kanttekening over het Janssen-vaccin dat „het nog de vraag is in hoeverre deze veertien dagen na vaccinatie inderdaad al volledige immuniteit biedt” tegen de deltavariant. Die is besmettelijker dan de andere varianten tot dusver. De Jonge schrijft in een brief zaterdag aan de Tweede Kamer dat hij deze kanttekening „goed wil bekijken” en daar snel op terug zal komen.

Het OMT benadrukt dat de meerderheid van de jongeren zich wel aan de maatregelen houdt. De aangescherpte maatregelen moeten volgens het OMT worden aangehouden totdat iedereen die dat wil ook tenminste één keer gevaccineerd is. Dat is half augustus.

10.40 - Jongeren geboren in 2008 kunnen vaccinatieafspraak maken

Jongeren die zijn geboren in 2008 kunnen vanaf zaterdag een afspraak maken voor een coronavaccinatie, melden demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en het RIVM.

Jongeren van 12 tot en met 15 jaar besluiten na overleg met ouders of verzorgers of ze gevaccineerd willen worden. Als ze dat willen, krijgen ze bij de GGD het vaccin van Pfizer/BioNTech. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissen of ze wel of geen prik halen. Het kabinet besloot kortgeleden dat na het prikken van jongeren vanaf 12 jaar met een medisch risico, nu ook gezonde tieners mogen worden gevaccineerd. De Gezondheidsraad had dat ook aangeraden.

09.50 - Ruim 3,1 miljoen kijkers voor coronapersconferentie

Ruim 3,1 miljoen mensen hebben vrijdagavond gekeken naar de persconferentie over de aangescherpte coronamaatregelen van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Dat meldt Stichting KijkOnderzoek.

De uitzending op NPO 1 was met ruim 1,9 miljoen kijkers het best bekeken. RTL 4 volgt met 992.000 kijkers en via SBS6 keken nog eens 238.000 mensen. Het extra journaal op NPO 1 was bovendien het best bekeken programma van de hele dag.

Na de persconferentie werd het NOS Journaal van 20.00 uur het best bekeken (ruim 1,8 miljoen kijkers). Verder was er ook een miljoenenpubliek voor EenVandaag (1,1 miljoen kijkers) en het RTL Nieuws van 19.30, daar keken iets meer dan een miljoen mensen naar.

06.50 - Na volledige vaccinatie nog twee weken wachten op groen vinkje

Mensen die volledig zijn ingeënt tegen het coronavirus moeten vanaf zaterdag twee weken wachten tot zij op basis van hun vaccinatie een QR-code aan kunnen maken in de CoronaCheck-app. Zo’n ’groen vinkje’ geeft toegang tot bijvoorbeeld horecagelegenheden en evenementen waar geen 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden.

Tot dusver mocht iedereen meteen na de tweede prik - of na één prik met het Janssen-vaccin - weer naar de club of discotheek. Maar het aantal besmettingen loopt de afgelopen week zo hard op dat coronaminister Hugo de Jonge besloot de nieuwe regel in te stellen.

Vaccinatiebewijzen die vóór zaterdag zijn gemaakt, blijven geldig. Het ministerie van Volksgezondheid roept mensen die al wel een geldig bewijs hebben maar korter dan veertien dagen geleden zijn geprikt, op voorzichtig te zijn. De Gezondheidsraad houdt twee weken aan als termijn voor een goede bescherming.

Een groen vinkje in de CoronaCheck-app kan overigens ook worden verkregen door middel van een geldige negatieve testuitslag of een herstelbewijs dat aantoont dat iemand het afgelopen half jaar met corona is besmet en weer genezen.

06.40 - De Jonge: tijd tussen twee prikken wordt korter en flexibel

De tijd die zit tussen de eerste en tweede vaccinatie wordt volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de komende weken korter en „flexibel.” Hoeveel tijd het gaat schelen, vermeldt de minister niet in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Het aanpassen van deze zogeheten ’prikinterval’ is mogelijk omdat er genoeg vaccins beschikbaar zijn. Door mensen sneller hun tweede prik BioNTech/Pfizer of Moderna te geven, zijn ze eerder beschermd. Volgens De Jonge regelt de GGD het aangepaste prikschema de komende weken. Ook gaat de GGD andere „drempels voor vaccinatie” verder verlagen.

Tussen de twee prikken van Pfizer en Moderna zitten zes weken. Iemand is twee weken na de laatste prik volledig beschermd. Van het Janssen-vaccin is maar een prik nodig.

Meer over de stijgende coronacijfers in een nieuwe aflevering van de politieke podcast Afhameren met Wouter de Winther: