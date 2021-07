LIVE | Na volledige vaccinatie nog twee weken wachten op groen vinkje

06.50 - Na volledige vaccinatie nog twee weken wachten op groen vinkje

Mensen die volledig zijn ingeënt tegen het coronavirus moeten vanaf zaterdag twee weken wachten tot zij op basis van hun vaccinatie een QR-code aan kunnen maken in de CoronaCheck-app. Zo’n ’groen vinkje’ geeft toegang tot bijvoorbeeld horecagelegenheden en evenementen waar geen 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden.

Tot dusver mocht iedereen meteen na de tweede prik - of na één prik met het Janssen-vaccin - weer naar de club of discotheek. Maar het aantal besmettingen loopt de afgelopen week zo hard op dat coronaminister Hugo de Jonge besloot de nieuwe regel in te stellen.

Vaccinatiebewijzen die vóór zaterdag zijn gemaakt, blijven geldig. Het ministerie van Volksgezondheid roept mensen die al wel een geldig bewijs hebben maar korter dan veertien dagen geleden zijn geprikt, op voorzichtig te zijn. De Gezondheidsraad houdt twee weken aan als termijn voor een goede bescherming.

Een groen vinkje in de CoronaCheck-app kan overigens ook worden verkregen door middel van een geldige negatieve testuitslag of een herstelbewijs dat aantoont dat iemand het afgelopen half jaar met corona is besmet en weer genezen.

06.40 - De Jonge: tijd tussen twee prikken wordt korter en flexibel

De tijd die zit tussen de eerste en tweede vaccinatie wordt volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de komende weken korter en „flexibel.” Hoeveel tijd het gaat schelen, vermeldt de minister niet in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Het aanpassen van deze zogeheten ’prikinterval’ is mogelijk omdat er genoeg vaccins beschikbaar zijn. Door mensen sneller hun tweede prik BioNTech/Pfizer of Moderna te geven, zijn ze eerder beschermd. Volgens De Jonge regelt de GGD het aangepaste prikschema de komende weken. Ook gaat de GGD andere „drempels voor vaccinatie” verder verlagen.

Tussen de twee prikken van Pfizer en Moderna zitten zes weken. Iemand is twee weken na de laatste prik volledig beschermd. Van het Janssen-vaccin is maar een prik nodig.