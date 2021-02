Invictus Games weer uitgesteld

Na het eerste uitstel dat voor grote teleurstelling onder de deelnemers zorgde, wilde de organisatie hoe dan ook doorzetten. Desnoods met een deels virtueel programma waarbij de ploegen in hun eigen land onderdelen afwerkten. Er is nu besloten dat toch niet te doen. Er is volgens voorzitter Mart de Kruif van het organiserend comité voor uitstel gekozen omdat de kracht waarmee het virus ons treft nog steeds ongekend hoog is en het einde nog niet in zicht is.

,,Daardoor is het voor onmogelijk de Spelen te organiseren zoals ons voor ogen staat: helend voor de gewonde militairen en hun naasten, begripvol voor veteranen en belangrijk voor onze maatschappij. Want het gaat om de veerkracht van de mens. Het is met spijt in het hart dat is besloten de Invictus Games te verschuiven naar de periode april/mei 2022, zodat recht wordt gedaan aan de geest van de Invictus Games en Nederland een uniek evenement met een wereldwijde werking mag organiseren. Want opgeven is geen optie.”