Huisarts in Lelystad weigert coronavaccin toe te dienen

Patiënten van dokter Ramdas van Gezondheidscentrum Kempenaar, die in aanmerking komen voor een coronavaccin via de huisarts, kregen een brief op de mat. ’Persoonlijk heb ik de injectie geweigerd vanwege tal van bezwaren’, schrijft de huisarts. ’Omwille van de eed die ik heb afgelegd kan ik u deze injectie niet geven. Ik ben er namelijk niet van overtuigd dat ik u hiermee niet zal schaden.’

Het is niet zo dat patiënten van de arts zich helemaal niet kunnen vaccineren: ’U zult uw prik krijgen van mijn assistente. Zij zal dit geheel uit vrije wil doen’, valt te lezen.

Mogelijke effecten

Wel moet de patiënt zelf nog wat regelen: in de brief is een notitie bijgevoegd die door de ontvanger ondertekend moet worden. ’Hierbij verklaart ondergetekende zichzelf uitgebreid geïnformeerd te hebben over wat deze Covid-19-injectie is en wat de mogelijke effecten zullen zijn. De injectie wordt geheel vrijwillig en niet onder druk genomen.’ De huisarts biedt excuses aan ‘dat ik u met mijn overtuiging last bezorg’.

Een woordvoerster van de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) laat weten op de hoogte te zijn van de brief. ,,Overal zijn twijfelaars, ook onder artsen”, aldus de zegsvrouw. ,,Huisartsen en ook andere artsen: we zien het wel eens voorbijkomen. Alleen niet met zo’n brief erbij.”

Takenpakket

Ze legt uit dat – omdat vaccineren niet in het reguliere takenpakket van de huisarts zit – die altijd kan besluiten om het niet te doen. „Dat is hetzelfde voor kleine medische ingrepen, euthanasie en ook vaccineren. En nu speelt ook het belangrijkste aspect: de patiënten zijn bij deze praktijk alsnog geholpen, door de assistente.”

De brief is dus niet verboden. Toch is er door de LHV een melding gedaan bij de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). ,,Dat is de standaard route. Zij houden toezicht op de kwaliteit van zorg. Wij melden het, of iemand anders, en zij doen daarna wat hen goeddunkt. Dat is vervolgens niet aan ons.”

Maatregelen

De IGJ bevestigt de melding vanmiddag binnen te hebben gekregen, maar die nog te moeten beoordelen. De inspectie laat verder weten ‘in principe geen mededelingen te doen over uitspraken of meldingen’. ,,Maar we kunnen maatregelen nemen als het nodig is. Het is echter nog te vroeg om dat te zeggen.”

Ze vertelt wel dat het tekenen van een verklaring voor het krijgen van een coronavaccin echter niet de bedoeling is. ,,Dat staat op onze website.” Daar staat bij veelgestelde vragen inderdaad dat ‘patiënten niet hoeven te tekenen voor een Covid-19 vaccinatie’. ,,De enige schriftelijke toestemming die van een patiënt gevraagd kan worden is of hij/zij akkoord gaat met het doorgeven van de vaccinatiegegevens aan het RIVM. Wanneer een huisarts om deze toestemming vraagt, kan de IGJ deze arts aanspreken.”

’Manipulatie’

Dokter Ramdas laat weten ‘de eventuele gevolgen van een melding met vertrouwen tegemoet te zien’. ,,Ik heb een eed afgelegd”, legt hij uit. ,,Ik heb gezworen dat ik zal weldoen en niet zal schaden. En ik kan niet garanderen dat ik niemand zal schaden met een vaccinatie.”

Hij zegt dat hij zich ervan bewust is dat hij met de brief kan sturen op het niet nemen van een vaccinatie. „Je kan beoordelen dat dit manipulatie is. Zo zie ik dat niet. Ik denk dat de manipulatie vanuit overheid, RIVM en het OMT veel sterker is.”

’Bange konijntjes’

Zijn grootste doel met de brief is om mensen ‘zelf te laten nadenken’. ,,Dat nadenken doe je pas als je stilstaat en niet klakkeloos eenzijdige informatie tot je neemt. We zijn helaas heel bange konijntjes geworden die achter heel dubieus beleid aanlopen.”

Of het is toegestaan om patiënten een verklaring te laten tekenen ‘weet hij niet’. ,,Ik wacht dat met een gerust hart af. Als mensen weloverwogen een prik komen halen, faciliteer ik dat. Maar ik wil ook mijn assistente beschermen voor als mensen haar verantwoordelijk gaan houden.”