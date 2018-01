Abseilende 105-jarige heeft één geheim: whisky

Reynolds abseilt zich een ongeluk, ondanks dat hij zich in het dagelijkse leven moet voortbewegen met een looprek. Zelf zegt hij dat naast actief blijven en genoeg frisse lucht halen, vooral whisky de truc voor hem doet. „Hij heeft whisky door zijn thee heen elke ochtend en daar zweert hij bij”, aldus zijn jongste dochter Jayne Goodwin (57).

Ze vervolgt: „Als wij verkouden zijn of zoiets, geeft hij ons meteen whisky, dat is zijn medicijn en dat heeft hem ook allesbehave verkeerd gedaan”, aldus Goodwin tegen Metro. Jack werd geboren in hetzelfde jaar als dat de Titanic zonk, maar dat weerhoudt hem niet om allerlei records neer te zetten. Zo is hij de oudste persoon (toen 102) die de Ice Bucket Challenge heeft gedaan.

Tattoo

Toen hij 100 jaar werd, had hij het natuurlijk rustiger aan kunnen doen. Daar dacht hij zelf anders over, hij haalde het Guinness World Record door in april 2017 de achtbaan Twistosaurus in Flamingo Land in te stappen. En om zijn 104e verjaardag te vieren, besloot hij om voor het eerst in zijn leven een tattoo te laten zetten. Ook vloog hij als oudste persoon in een Tiger Moth-proppervliegtuig mee.

Zijn abseilactiviteiten mogen er ook wezen. Sinds 14 januari heeft hij al drie keer succesvol in de touwen gehangen. „Hij wilde dit doen voor een goed doel, dat was zijn voornaamste motivatie. Hij vindt het nog leuk ook”, aldus Jayne.