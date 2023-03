Premium Het beste van De Telegraaf

’Mensen van staal’ geheime wapen van Oekraïense president Volodimir Zelenski

De Oekraïense president Volodimir Zelenski reist in een speciale trein het land af. Ⓒ ANP/HH

Kiev - In een poging de moed er bij de bevolking en soldaten in te houden, duikt Volodomir Zelenski steeds vaker op in frontsteden en op andere plekken waar het oorlogsleed van Oekraïne het best gevoeld kan worden. Zijn geheime wapen bij die altijd onaangekondigde bezoeken: de trein.