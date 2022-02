Intense slachtofferverklaringen in hoger beroep tegen Thijs H.

Gisteren beschuldigden de advocaten-generaal haar al van het voeren van de regie over de verklaringen van haar zoon. Het maakt haar niet populair bij de nabestaanden van de drie slachtoffers. Ondanks pogingen van de advocaten Job Knoester en Serge Weening om tweelingzus Janny Schots van de doodgestoken Diny de mond te snoeren, liet het hof toe dat zij haar verbale pijlen niet alleen richtte op de verdachte, maar ook op zijn moeder.

Volgens Janny Schots had de moeder van Thijs H. de politie en de GGZ moeten waarschuwen toen hij terugkwam van de Brunssummerheide met bloed aan zijn kleding en het mes dat hij had gebruikt om twee slachtoffers te doden. In plaats daarvan waste Thijs H.’s moeder het mes af en gaf ze haar zoon schone kleren voordat hem terugbracht naar GGZ-instelling Mondriaan. Janny Schots bitter: „Misschien doen moeders dat.”

Janny Schots voelt zich sinds de gewelddadige dood van haar zus Diny geamputeerd. Ze stak een priemende vinger uit naar Thijs H., noemde hem een seriemoordenaar en vertelde al twee jaar lang van rechtbankzitting naar rechtbankzitting te leven. „En nu breek jij het weer open door in hoger beroep te gaan. Je moet godverdomme je straf uitzitten. En wat mij betreft geen 18, maar 30 jaar.”

Ger, de man van Diny, hield een foto omhoog van zijn vrouw. „Dit is jouw slachtoffer, die jij alleen van achteren hebt gezien. Ze was nog veel te jong om te sterven. Mijn leven is ook aan flarden en dat is jouw schuld.” Dochter Carla sprak via een videoverklaring haar verdriet uit over het feit dat ze haar moeder niet heeft kunnen beschermen „tegen het monster in het bos.”

’De pijn is onbeschrijflijk’

Ook Willem, de man van Thijs H.’s eerste slachtoffer, de 56-jarige Etsuko, vertelde het hof via advocaat Sébas Diekstra dat „de pijn van haar verlies onbeschrijflijk is.”

Thijs H. hoorde het allemaal zwijgend aan. Zijn moeder had de zaal al verlaten toen hij aan het hof vertelde dat hij haar een tijd lang een slecht mens vond. Het is de vraag of ze nog hoorde wat hij erna zei: „Het blijft mijn moeder en ik houd veel van haar.”

Tijdens de ochtendzitting vertelde Thijs H. hoe hij er sinds de zomer van 2018 van overtuigd was deel uit te maken van ’het systeem’ dat hem in codetaal opdrachten gaf. Hij behoorde met zijn zus zelf tot „de ontwaakten.” Zijn ouders behoorden net als ongeveer de helft van de mensheid tot de vijanden van het systeem.

Binnen ’het systeem’ golden andere regels en waren goed en kwaad „binnenstebuiten gekeerd. Goed was eigenlijk slecht”, schetste Thijs H. zijn waangedachten aan het hof.

Moord was ’opdracht van ’het systeem’

De moord op Etsuko in mei 2019 pleegde hij in opdracht van ’het systeem’. Hij moest twee moorden plegen, anders zou hij zelf worden gedood. „Ik vond het afschuwelijk om te doen”, zei Thijs H. Hij wilde het bij dat ene slachtoffer laten, het kon hem niet meer schelen als hem dat het leven zou kosten. „Ik was in een toestand van totaal nihilisme.” Maar ’het systeem’ dreigde vervolgens zijn familieleden te doden. Het overlijden van zijn oom zag hij als een signaal dat hij de opdracht toch moest uitvoeren. Enkele dagen na de eerste moord, sloeg hij opnieuw toe op de Brunssummerheide waar hij twee slachtoffers maakte.

Deskundigen spreken elkaar tegen over de gemoedstoestand van Thijs H. ten tijde van de drie moorden. Volgens het Pieter Baan Centrum verkeerde hij in een psychose en was hij volledig ontoerekeningsvatbaar. Volgens andere deskundigen was hij hooguit verminderd toerekeningsvatbaar.

Vanmiddag komt het Openbaar Ministerie met de strafeis. Thijs H. werd eerder door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 18 jaar en tbs met dwangverpleging.