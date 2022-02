LIVE | Wat eist OM tegen Thijs H.?

Kopieer naar clipboard

Advocaten Job Knoester en Serge Weening met hun cliënt Thijs H. Ⓒ Petra Urban

Den Bosch - In hoeverre leed Thijs H. onder een psychose toen hij in 2019 in korte tijd drie mensen doodstak in Den Haag en bij Heerlen? Die vraag zal een factor zijn in de strafeis waarmee de officier van justitie komt in de rechtbank in Den Bosch.