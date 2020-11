Keeper snelt na overwinning naar supermarkt om bier te halen

En daar had Bayleigh Passant naast de overwinning nog een goede reden voor: hij vierde ook nog eens zijn twintigste verjaardag.

Stuart Wilks-Heeg was getuige van de triomftocht van de keeper. De wedstrijd had hij vanaf zijn zolder gevolgd, waar hij zicht had op het veld. Hij besloot naar buiten te gaan om wat sfeer te proeven, zo vertelt hij aan Mirror. „Het was fantastisch. De sfeer was erg goed. Wie weet wat ze gaan doen in de volgende ronde!”

Hij spotte de dolblije keeper bij de supermarkt, plaatste een foto op Twitter en schreef erbij: „Dit is zeker een van mijn mooiste momenten van 2020.”