Vietnamees skipt al 80 jaar de kapper en dít is het resultaat

Volgens Reuters durft de man wegens zijn geloof niets te veranderen aan zijn kapsel. De 92-jarige Vietnamees uit de zuidelijke Mekong Delta-regio is van mening dat hij na zijn geboorte niets aan zichzelf mag veranderen. De man, die zeven verschillende goden aanbidt, denkt dat het zijn roeping is om zijn haar oneindig te laten groeien. Inmiddels is hij de trotse bezitter van een vijf meter lange dreadlock.

„Ik verzorg mijn haar alleen en bedek het vervolgens met een sjaal om het droog en schoon te houden. Op die manier blijft het er ook mooi uitzien”, aldus Van Chien.

De 62-jarige zoon helpt zijn vader zijn haardos in toom te houden. Ⓒ REUTERS

Op school werd hij verplicht zijn haar eens te knippen, maar daar is het zijn hele leven lang bij gebleven. Zijn vijfde zoon helpt Chien om de gigantische lok in toom te houden. „Het ziet er simpel uit, maar het haar is heilig”, aldus de 62-jarige Luom.