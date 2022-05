China langzaam uit lockdown: ’Ik hoop dit nooit meer mee te hoeven maken’

Praat Mee

Moet er een maximumsnelheid komen op fietspaden?

Amsterdam gaat werk maken van een snelheidslimiet op het fietspad, dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. De reden hiervoor is dat fietspaden te druk en onrustig worden, omdat er steeds meer verschillende (snelle) voertuigen te vinden zijn. Is een maximumsnelheid de oplossing?