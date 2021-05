Vrouw wordt wakker met Iers accent na operatie

Toen Yen, in het dagelijks leven tandarts, op 28 april wakker werd leek er niets aan de hand. Totdat ze onder de douche begon te zingen en ze merkte dat er iets niet helemaal klopte: in plaats van haar normale Australische accent, hoorde ze een „buitenlands accent” dat „erg Iers klonk.”

Volgens de krant Herald Sun zou Yen meteen een vriend hebben gebeld die haar erop wees dat ze wel eens last zou kunnen hebben van het zogeheten ’buitenlandsaccentsyndroom’. Bij deze motorische spraakstoornis kan het voorkomen dat patiënten gaan spreken met een accent dat buitenlands klinkt.

Hoewel vrienden en familie in eerste instantie dachten dat haar accent nep was, beginnen steeds meer mensen Yen te geloven. „Het is niet mogelijk om twee of drie dagen te doen alsof”, zei Yen er zelf over. Ondertussen praat de vrouw uit Brisbane al 14 dagen met haar nieuwe accent.

Operatie

Bij een onderzoek in het ziekenhuis bleek dat een operatie, waarbij de amandelen van Yen zijn verwijderd, waarschijnlijk de oorzaak van het euvel is. Een dokter vertelde Yen: „Je lichaam is nog aan het herstellen van de operatie, en misschien zijn je stembanden daardoor aangetast”.

Een andere KNO-arts zegt tegen de Herald Sun dat het accent inderdaad een gevolg kan zijn van de operatie, maar dat het ook een andere oorzaak kan hebben. „Normaal ontstaat het syndroom door hersenschade die ervoor zorgt dat de spieren die we gebruiken om te spreken niet meer goed worden aangestuurd. Daardoor veranderd de spraak van een patiënt.”

Op TikTok maakt Yen video’s om mensen te informeren over het syndroom. „Ik hoop dat mensen inzien dat dit niet iets grappigs is, maar een serieuze aandoening in de hersenen.”

Yen zal verdere behandelingen ondergaan in de hoop haar normale spraak terug te krijgen.