Tieners stelen auto in Chicago en veroorzaken botsing: baby omgekomen

De twee wagens botsten vorige week op elkaar op een kruising in de Amerikaanse stad Chicago. Een 34-jarige moeder en twee zusjes van 7 en 15 jaar raakten volgens ABC gewond, het jongste kind in de auto kwam om het leven.

De twee tieners van 14 en 17 die als verdachten zijn aangehouden, worden voorlopig alleen beschuldigd van een misdrijf - tot woede van de slachtoffers. „Je rit van slechts enkele minuten heeft ons leven volledig verpest”, verklaart de familie op een pagina om geld in te zamelen voor de begrafenis van de kleine Christian. Er is inmiddels zo’n 40.000 dollar opgehaald. „We zijn er kapot van en we zijn gebroken. We zullen zijn lieve glimlach missen, want hij was blij voor iedereen die hij ontmoette.”

Twee andere tieners die ook in de gestolen wagen zaten, worden niet vervolgd. Volgens The New York Post kampt de stad in de Amerikaanse staat Illinois met enorme criminaliteitsproblemen onder minderjarigen, zoals diefstal en heling.