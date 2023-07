Bemanning stuurloos IJmuidens jacht net op tijd gered op gevaarlijke zee

Dat melden verschillende lokale media in en om Lowestoft, een plaats aan de zuidoostkust van het Verenigd Koninkrijk met een zeehaven. De reddingsbrigade die in actie kwam om de drie Nederlanders en hun vaartuig te redden, was zondag niet bereikbaar voor een toelichting.

Noodkreet

Het acht meter lange jacht was van IJmuiden naar deze kustplaats gevaren en naderde zijn bestemming toen de drie bemanningsleden aan boord hun motor niet meer aan de praat kregen. Nadat de weersomstandigheden verslechterden en de opvarenden zich in een positie bevonden waar het te diep was om voor anker te gaan, namen ze contact op met de Britse kustwacht om hulp te krijgen. Nadat de motor was uitgevallen vreesde de bemanning dat ze naar de kust afdreven, werd duidelijk gemaakt in de noodkreet, waarbij een botsing mogelijk enorme schade zou aanrichten, en de opvarenden gewond konden raken.

’Golven tot wel twee meter hoog’

Een reddingsteam kwam meteen in actie, na de hulpvraag die zaterdagavond rond 8 uur binnenkwam. „We maakten na de melding onze reddingsboot Patsy Knight klaar en vonden het jacht bijna vijf kilometer buiten de haveningang en net aan de andere kant van een gebied dat de Holm Sands heet”, zei John Fox namens de reddingsmaatschappij in lokale media. „Er was een sterke zuidelijke wind van 25 knopen en de zee was onstuimig met golven die wel twee meter hoog konden worden.” De witte boot met hoge mast werd naar de jachthaven gesleept, waar de hulpdiensten de drie Nederlanders verder te hulp schoten.