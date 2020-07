Vliegen met koffer opnieuw fors duurder

Dat blijkt uit onderzoek van webwinkel en prijsvergelijker Beslist.nl onder de belangrijkste vliegmaatschappijen die op Schiphol vliegen. Het gaat om vluchten binnen Europa, omdat verre bestemmingen volgens het reisadvies van Buitenlandse Zaken nog taboe zijn voor vakanties, met uitzondering van de Antillen.

Prijzer hoger op luchthaven

Ruimbagage tot 15 kg is volgens het onderzoek sinds 2018 gemiddeld 16% in prijs gestegen tot ruim 25 euro. „Voor zwaardere koffers tot 23 kg is dat 32 euro, een kostenstijging van 22%. Dat geldt voor online reserveren. Op de luchthaven is het stukken duurder”, aldus een woordvoerder.

Er is volgens hem sprake van een wirwar van tarieven en voorwaarden, waardoor de reiziger vaak door de bomen het bos niet meer ziet. „Vergelijken wordt moeilijker. Het zijn ook enkele reis-prijzen.” De Consumentenbond wijst op de wettelijke noodzaak om prijzen doorzichtig naar de reiziger te communiceren. „Iedereen moet voor boeking weten waar hij aan toe is. Onvermijdbare kosten horen in de ticketprijs.”

"Geen enkele maatschappij heeft de bagagekosten ongemoeid gelaten"

De meerprijzen van koffers variëren volgens de vergelijkingssite van 10 tot 100 euro al naar gelang de bestemming, reisperiode en stoelklasse. „Geen enkele maatschappij heeft de bagagekosten afgelopen jaren ongemoeid gelaten.” Volgens wereldkoepel IATA gaat er al meer dan 100 miljard dollar in om, terwijl juist ’kale’ ticketprijzen onder druk staan.

Steeds meer luchtvaartmaatschappijen lanceren ook een nieuw handbagagebeleid, waarbij alleen kleine handtassen die onder de stoel passen, nog gratis mee mogen in de cabine. Prijsvechter Ryanair is daar een voorbeeld van. Voor onder andere rolkoffers moet dan net zo goed bijbetaald worden.

’We kunnen helaas niet anders’

Corendon-topman Steven van der Heijden reageert gelaten. „Wij rekenen voor ruimkoffers standaard 20 euro in Europa. We kunnen helaas niet anders. Jaarlijks passen we die tarieven aan op onze concurrenten. Het gaat inderdaad om een verhoging van bijna 20% in drie jaar.”

Het is volgens hem weliswaar ’klantonvriendelijk’ voor toeristen die geen keuze hebben en wel koffers moéten meenemen, „maar de consument kijkt nu eenmaal naar de gepubliceerde prijzen van vliegtickets zonder de extra’s mee te rekenen. Wij kunnen niet anders dan daarin meegaan.”