LIVE | Verdachte moord op studente Sumanta Bansi voor de rechter

Sumanta was eerder door de familie B. gedwongen om een zwangerschap af te breken omdat de eer van de familie op het spel stond. Manodj B. is getrouwd.

Er is meermalen op meerdere plaatsen gezocht naar het lichaam van Sumanta, waaronder in recreatiegebied De Hulk in Scharwoude. Zonder resultaat. Tijdens de laatste pro forma in januari zei de OvJ nog niet te weten of de zaak tegen vader Dwarka B. gelijktijdig zal worden behandeld. Ze gaf de voorkeur aan apart behandelen. De rechtbank wil dat niet. Ook werd bekendgemaakt dat het OM de vrouw van Manodj en zijn broer Dennis niet langer vervolgt.