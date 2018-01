ProRail wil spoorwegpolitie terug

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE / PAUL VAN RIEL

Amsterdam - Directeur Pier Eringa van ProRail pleit voor de terugkeer van de in 2013 opgeheven spoorwegpolitie. In een verklaring noemt hij die noodzakelijk omdat vandalisme en ander levensgevaarlijk gedrag op en rondom het spoor in 2017 weer is toegenomen.