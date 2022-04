Fysieke klachten Russell door ’stuiteren’ Mercedes: ’Het ontneemt mijn adem’

De Britse coureur had eens te meer dit nog prille seizoen te maken met het zogenaamde porpoising, veroorzaakt door de terugkeer van het zogeheten grondeffect in de Formule 1-auto’s, waardoor de bolides als het ware naar de grond toe worden gezogen. Teambaas Wolff noemde de auto na de race in Imola niet te besturen. De W13 van Mercedes lijkt er dan ook nog meer last van te hebben ten opzichte van de rest van het Formule 1-veld.

Op Imola stuiterden de Mercedessen zelfs zo erg, dat de vonken er regelmatig zelfs vanaf vlogen. En dat is niet alleen voor de auto’s niet fijn, maar ook zeker niet voor de coureurs. Zo had Russell er fysiek ook flink last van. De Brit kreeg pijn in zijn rug en borst, zo gaf hij aan na afloop tegenover Motorsport.com. ,,Dat stuiteren ontneemt gewoon je adem. Ik heb het nog nooit zo extreem gevoeld.”

Situatie onhoudbaar

Om te vervolgen: ,,Ik hoop echt dat er hier een oplossing voor gevonden wordt, dat geldt ook voor de andere teams. Dit is voor alle coureurs niet houdbaar om door te gaan.” Desondanks werd hij vierde, ruim voor zijn ploeggenoot Lewis Hamilton, die slechts finishte als dertiende. Hij werd zelfs gelapt door wereldkampioen Max Verstappen.

Wolff zei er na afloop ook wat over: ,,Ik vraag me soms af hoe ze de auto op de baan weten te houden. Lewis verdient beter. We hebben met hem en George een geweldig duo. Door het stuiteren kunnen we de auto niet afstellen op de manier zoals wij dat willen. Als we dat onder controle krijgen, denk ik dat er nog veel snelheid uit de auto te halen is.”